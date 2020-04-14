Почему Павел Прилучный оформил всю недвижимость на себя

Как оказалось, в свое время всю недвижимость Павел Прилучный оформлял на себя. Он является единоличным собственником просторной квартиры в Москве и дома за городом.
Агата Муцениеце поддерживала желание супруга регистрировать все на себя. Актриса переехала в российскую столицу из Риги. Ей как иностранной гражданке было сложнее оформлять документы. Более того, почти вся недвижимость звезды сериала "Мажор" приобреталась в ипотеку. Кредиты брал Прилучный, он и гасил долги.
"Он не жадный. Скорее всего, Агата с сыном и дочкой останутся в квартире в случае развода", – рассудила приятельница Павла Прилучного.
Напомним, сначала звезда сериала "Мажор" купила апартаменты в столичном жилищном комплексе. После этого артист построил дом в 55 километрах от Москвы, в Яхроме. Этот особняк выставили на продажу, когда супруги присмотрели другой шикарный дом поближе к городу, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, ранее Агата Муцениеце обратилась к поклонникам. Артистка попросила прощение за излишнюю откровенность. Не так давно супруга звезды сериала "Мажор" рассказала о семейном скандале. Павел Прилучный десять дней пил, поднял руку на жену и разбил ее телефон. Муцениеце вместе с детьми переехала из загородного дома в столичную квартиру. Добавим, что сериал "Мажор" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.
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