Почему Павел Прилучный оформил всю недвижимость на себя

Близкая знакомая звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного рассказала, на что может рассчитывать Агата Муцениеце после развода. Окружение не верит, что брак четы можно сохранить.

Как оказалось, в свое время всю недвижимость Павел Прилучный оформлял на себя. Он является единоличным собственником просторной квартиры в Москве и дома за городом.

Агата Муцениеце поддерживала желание супруга регистрировать все на себя. Актриса переехала в российскую столицу из Риги. Ей как иностранной гражданке было сложнее оформлять документы. Более того, почти вся недвижимость звезды сериала "Мажор" приобреталась в ипотеку. Кредиты брал Прилучный, он и гасил долги.

"Он не жадный. Скорее всего, Агата с сыном и дочкой останутся в квартире в случае развода", – рассудила приятельница Павла Прилучного.

Напомним, сначала звезда сериала "Мажор" купила апартаменты в столичном жилищном комплексе. После этого артист построил дом в 55 километрах от Москвы, в Яхроме. Этот особняк выставили на продажу, когда супруги присмотрели другой шикарный дом поближе к городу, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, ранее Агата Муцениеце обратилась к поклонникам. Артистка попросила прощение за излишнюю откровенность. Не так давно супруга звезды сериала "Мажор" рассказала о семейном скандале. Павел Прилучный десять дней пил, поднял руку на жену и разбил ее телефон. Муцениеце вместе с детьми переехала из загородного дома в столичную квартиру. Добавим, что сериал "Мажор" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.