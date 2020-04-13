"Я не враг": заявившая о насилии со стороны Прилучного Муцениеце впервые вышла на связь

Агата Муцениеце и Павел Прилучный переживают не лучшее время. Актер поднимал на супругу руку и отобрал у нее телефон. Спустя некоторое время знаменитость смогла наладить связь с поклонниками и решила объясниться перед ними.

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