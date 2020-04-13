"Я не враг": заявившая о насилии со стороны Прилучного Муцениеце впервые вышла на связь

На прошлой неделе Агата Муцениеце воспользовалась инстаграм-аккаунтом своей матери и опубликовала обращение к поклонникам, где рассказала о зверствах со стороны Павла Прилучного. Якобы супруг отобрал телефон, поднимал на нее руку, обижал детей и пил 10 дней. Спустя несколько дней актриса нашла возможность снова использовать личный инстаграм-аккаунт. Агата опубликовала несколько снимков, где она запечатлена с детьми, а также решила разъяснить сложившуюся в семье ситуацию.
С трудом переживающая нелегкое время Муцениеце понимает, что своим заявлением вызвала большой резонанс, который, она уверена, приведет к решению проблемы. Агата сделала выводы и постарается больше не совершать ошибки.
"Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!", – написала Агата.
Актриса Настасья Самбурская осудила Муцениеце за "вынос сора из избы". Ей не нравится, что сейчас многие знаменитости повышают свою популярность громкими заявлениями о разводе, пишет StarHit. Продюсер Андрей Разин и вовсе обвинил Агату во всех бедах Прилучного.
Напомним, что еще в феврале Агата Муцениеце заявила о своем намерении развестись с мужем. Однако планы супругов нарушила пандемия коронавируса. ЗАГСы в столице временно приостановили свою работу. Теперь Павел и Агата вынуждены ждать, когда ситуация в России стабилизируется.
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