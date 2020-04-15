Собчак плюнула в трусливого Галкина

Ксения Собчак опубликовала вторую часть своего интервью с продюсером и юмористом Александром Гудковым. В процессе разговора они решили обсудить некоторых звезд старой школы. Досталось всем.

Артист уточнил у Ксении Собчак, как та относится к Максиму Галкину и его ютуб-программе "Музыкалити". Это шоу периодически попадает в тренды видеоплатформы. Телеведущая скривила лицо. "Ну че-е-естно, я считаю, что он очень несмелый человек, потому что интервью, которое я у него видела у Шихман... Ну оно очень вылизанное", – отметила Собчак.

Досталось и автору программы "А поговорить?". Ксения попыталась не обсуждать коллегу, однако все же кинула камень в огород журналистки Ирины Шихман. "Ты не можешь, если уж ты приглашаешь такого человека, ты должен ему задать какие-то вопросы. И про перрон, на который с Аллой Борисовной заехал, и про Путина, и про отказ от своего выступления", – уверена Ксения Собчак.

Александр Гудков добавил, что посмотрел несколько выпусков передачи, которую ведет муж Примадонны, и разочаровался. "Я когда смотрю в глаза Максиму, я как бы к нему очень хорошо отношусь, но я не верю. Мне кажется, ему неинтересно", – сказал шоумен.

По мнению ведущей, все просто поняли, что "Ютуб" популярен и начали его "штурмовать". "Баскову с Киркоровым было интересно говном кидаться? Тоже не интересно, просто знают, что надо быть молодыми", – подытожила Собчак. Женщина имела в виду популярный клип 2018 года Ibiza, в котором старожилы российской эстрады предстали в необычных образах.