"Работа тяжелая рожей торговать": полуголый Галкин загнобил жалующихся на усталость звезд

В Сети появилось видео, на котором Максим Галкин нелестно отзывается о тех, кто жалуется на усталость. Мужчина, не стесняясь в выражениях, унижает инста-моделей и артистов.

Юморист заявил, что не понимает людей, которые в соцсетях делятся с подписчиками информацией о степени утомления. Мужчина уверяет, что после трудного дня у него хватает сил только на то, чтобы доползти до кровати. "Вот нафига в "Инстаграме" рассказывать, что ты устал?" – негодует супруг Аллы Пугачевой.

Особенно от Максима Галкина досталось инста-моделям. Артист передразнил манеру девушек сообщать информацию. "Ой, я сегодня так много работала: работу работала, с утра макияж, маникюр, педикюр, а потом снималась – целый день держала губы "уточкой". Я так устала!" – не унимается мужчина. Звезда считает, что в тех местах, которые такие девицы показывают в "Инстаграм", они точно не устали.

"Ладно, девушки – они кокетничают, но когда мужики – это я не понимаю", – уверяет Максим Галкин. Он добавил, что не представляет себе шахтера, который провел под землей смену, а потом зашел в интернет пожаловаться на усталость, размазывая по лицу грязь. По мнению супруга Примадонны, о переутомлении ноют совсем другие люди. "Работа у них тяжелая – рожей торговать", – подытожил артист.