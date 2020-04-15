Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву

Отечественные звезды обратились к Алле Пугачевой. Примадонна услышала много самых разных слов.

Сегодня, 15 апреля, день рождения отмечает Примадонна отечественной сцены. Алле Пугачевой исполнился 71 год, но кто даст?! Она может гордиться стройной фигурой, стильными нарядами и неуемной жаждой жизни. К тому же у певицы есть молодой муж – шоумен, телеведущий, юморист Максим Галкин, а также шестилетние двойняшки Гарри и Лиза.

В связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса, Пугачева и Галкин все свое внимание уделяют подрастающим детям. В недавнем интервью Максим рассказал, что Алла с ребятами постоянно что-то разучивают, занимаются музыкой, играют. В общем, Примадонна без дела не сидит.

Между тем отечественные знаменитости поздравили артистку с днем рождения – буквально накинулись на нее. Одним из первых оказался бывший муж Аллы Пугачевой, певец Филипп Киркоров. "С Днем Рождения, моя Муза и Вдохновение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!" – обратился к экс-супруге поп-король отечественной эстрады.

Не остался в стороне и юморист Владимир Винокур, у которого тоже недавно был день рождения. "Дорогая Аллочка!!!! От всей семьи и от всей Души, поздравляю тебя, с днем рождения!!! Долго радуй своих близких, зрителей, друзей!!! Пусть хранит Бог! Здоровья!" – пожелал артист.

Трогательное сообщение оставил продюсер и композитор Игорь Крутой. "Сегодня День рождения Аллы Борисовны Пугачевой – Великой Певицы, Великой Актрисы, Великой Женщины..." – отметил он.

"Я хочу от души пожелать, дорогая Алла Борисовна, чтобы Вам удалось жить "на бис", также, как всю свою творческую жизнь Вам удавалось петь "на бис", тем более, что для Вас нет ничего невозможного, и потому что об этом мечтают, я уверен, все люди нашей и не только нашей страны", – добавил Крутой.