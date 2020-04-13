Канделаки дала Собчак пощечину за унизительный комментарий в свой адрес

Сериал под названием "Война Собчак с Канделаки" народ наблюдает уже не один год. Наконец-то появился новый сюжетный поворот.

Пару дней назад продюсер выложила фото в своем инстаграм-профиле. На нем женщина демонстрирует подкачанный живот. Также журналистка рассказала об ошибках, которые можно допустить при похудении. Например, она советует не есть быстро, не выпивать и высыпаться. Тина Канделаки часто делится своими успехами в спорте, так как всю жизнь старается быть в форме и уверена, что знает толк в борьбе с жиром.

Впрочем, очередной пост не оставила без внимания Ксения Собчак. Девушки когда-то были закадычными подругами, а сейчас не упускают возможности полить друг друга грязью.

Журналистка в телеграм-канале опубликовала издевательское сообщение в адрес Тины Канделаки. Например, супруга Константина Богомолова углядела на фото с прессом "лютый" фотошоп. Она удивилась, неужели настоящие спортсмены так делают? Бывшая ведущая шоу "Дом-2" высмеяла потуги продюсера казаться фитнес-гуру с таким весом и телосложением.

Также женщина "восхитилась" наглостью коллеги по цеху, которая делает вид, будто все еще занимает руководящую должность на "Матч ТВ". По данным Ксении Собчак, Тина Канделаки уже два года отстранена от работы.

Телепродюсер ответила на унижение. Она написала, что ей приятно внимание ведущей, "протыкающей дно рейтингов на канале "Супер". Также она поделилась оригиналом снимка с прессом и призналась, что действительно его слегка отфотошопила. Женщина уколола Ксению Собчак, отметив, что та тоже любит выставлять напоказ свои прелести. Например, недавно телеведущая в лучших традициях "голожопых философов" опубликовала в инстаграм-аккаунте фото пятой точки с размышлениями на политическую тему.