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Сериалы

"На это надо иметь право": Петров обрушился на Собчак и Богомолова

Александр Петров. Фото: Consulate of Russia in NY/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ведущая Ксения Собчак нелестно высказалась о сериале "Колл-центр". За теленовеллу заступился актер Александр Петров. В картине играет возлюбленная артиста Стася Милославская.
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Минувшим вечером Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов посмотрели сериал "Колл-центр". Триллер, судя по всему, чете не понравился.

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Фильм теледиве посоветовал кто-то из знакомых. Ксения отметила, что за плохие рекомендации пора вводить административные штрафы. "А то некоторые люди "с прекрасными лицами" иногда советуют такие сериалы, что иной раз подумаешь: уж лучше бы они поправки к конституции рекламировали (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – написала Собчак в "Инстаграм".

Теледива добавила, что впредь будет записывать не только рекомендации, но и тех, кто их дал. "С другой стороны поржать над "точной актерской игрой" как ее описывали вполне приличные люди – тоже развлечение", – заметила Ксения.

Собчак опубликовала видеозапись. В кадре Богомолов, лежащий в постели, хнычет и называет жену садисткой. Режиссер всем своим видом показывает, что "Колл-центр" пришелся ему не по душе.

На пост Ксении Собчак отреагировал актер Александр Петров. Ранее знаменитость в личном микроблоге советовала всем смотреть теленовеллу, которая так не понравилась теледиве и ее мужу.

Перов призвал Собчак выбирать выражения. "На это надо иметь право, а его, Ксюша, честно, нет, в кино, точно. Здоровья!!!" – обрушился он на телеведущую. Вероятно, ее заявление вывело актера из себя.

Ксения Собчак попросила прощения, но от своих слов отказываться не стала. Напомним, что сериал "Колл-центр" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.

Автор: 15 апреля 2020, 12:24

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