Состояние Кудрявцевой на карантине напугало россиян

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая опубликовала пост некой россиянки. Она похвасталась успехами, которых добилась во время самоизоляции. Женщина в корне изменила образ жизни, позабыв о вредной пище и алкоголе и занявшись спортом.
Лера Кудрявцева написала, что результат не заставил себя долго ждать. Она сообщила, что сбросила лишние килограммы. "Изменения потрясающие!" – цитирует пост "Экспресс газета".
Сначала фолловеры посчитали, что Лера Кудрявцева пишет от своего имени, и забеспокоились за звезду. Она написала, что скинула 13 килограммов. Поняв, что теледива цитирует некую россиянку, они успокоились и даже позавидовали женщине с такой силой воли.
Среди комментаторов отметилась Эвелина Бледанс. По словам знаменитости, она испугалась за душевное состояние подруги, но в итоге была удовлетворена шуткой. Судя по всему, Лера Кудрявцева таким образом решила поднять настроение себе и поклонникам в условиях пандемии коронавируса в России.
Ситуация с COVID-19 в нашей стране остается напряженной. Россиян предупредили, что лидером в рейтинге мест, где легче всего заразиться, стала аптека. На втором месте расположился магазин. В топе оказались заправка, выгул собак и вынос мусора.
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