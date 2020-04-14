Поседевшая Нетребко удивила признанием

В своем инстаграм-аккаунте певица опубликовала фото без прикрас. Знаменитость призналась, что поддалась хандре и грусти, находясь на карантине.
Артистка снялась с мягким мишкой. Она отметила, что сфотографировалась "без фильтров, без косметики, но с тоской". Поклонники поддержали Анну Нетребко, рассказав, что испытывают похожие эмоции на самоизоляции.
Одна из подписчиц удивилась заявлению мировой знаменитости. Она написала, что грустно сейчас тем, кто из-за пандемии коронавируса в России потерял работу.
Отметилась в комментариях к посту Анны Нетребко и Анастасия Макеева. Актриса призналась, что ей не хватает острых репортажей певицы.
Ситуация с коронавирусом в России очень напряженная, введены экстренные меры. Число заболевших COVID-19 в нашей стране по состоянию на 14 апреля выросло. Зафиксировано 2774 новых случая заражения.
Как писали "Дни.ру", российская компания разработала препарат от COVID-19. Его клинические испытания планируется начать через десять дней.
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