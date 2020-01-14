Анну Нетребко втянули в грязный скандал

Супруг Анны Нетребко и исполнительница должны были спеть на открытии Дрезденского оперного бала 7 февраля. В Сети появилась информация о том, что отказ азербайджанца связан с политическими мотивами.
В итоге организаторы якобы сделали выбор в пользу Юсифа Эйвазова, а Рузан Манташян "попросили удалиться", передает портал Forumopera. Однако вскоре издание опровергло сообщение.
По последним данным, муж Анны Нетребко не делал никаких публичных заявлений. На французском портале отмечается, что "случилось недоразумение" – на самом деле Юсиф Эйвазов не высказывался относительно выступлений с Рузан Манташян.
Дрезденский оперный бал впервые был проведен в 1925 году. После этого он радовал зрителей восемь раз до начала Второй мировой войны. В 2006-м торжество возродили к 800-летию города и с тех пор проводят ежегодно.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов являются самой яркой оперной парой. Впервые артисты увидели друг друга весной 2014 года на сцене Римской оперы, где должны были петь партии влюбленных друг в друга Манон Леско и де Грие. Позже они стали мужем и женой.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Требования к мужчине