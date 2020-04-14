Развлекающаяся с Плющенко Рудковская раздвинула ноги на камеру

Яна Рудковская и Евгений Плющенко развлекаются в режиме самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса. Супруги показали, чем занимаются, когда рядом никого нет.

Отечественные знаменитости чего только не предпринимают, чтобы развлечься в четырех стенах. Популярными стали челленджи – своего рода соревнования. Надо повторить за другими, но сделать это интереснее.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко выложили видео, на котором запечатлены лежащими на полу – фигурист оказался под продюсером. Спортсмен пританцовывал в такт музыке, пока его жена, демонстрируя только ноги и то, что повыше, выделывала различные движения.

Яна и раздвигала ноги, и дрыгала ими, и выполняла упражнение "велосипед" прямо в объектив камеры. "Мой муж моими ногами очень доволен", – похвасталась Рудковская.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. Одни оценили чувство юмора фигуриста и продюсера. Другие не преминули раскритиковать. Им не понравилось, что Яна Рудковская снималась в шортах.

Нашлись и те, кто обратил внимание на концовку, когда Яна поднялась и со смехом наклонилась к мужу, а тот посмотрел на нее. По мнению наблюдательных фанатов, между супругами пробежала искра.

Ранее стало известно, что Рудковская и Плющенко готовятся к рождению второго общего ребенка. Пара мечтает о дочке. Яна призналась, что по определенным причинам не может родить, поэтому супруги обратились за помощью к суррогатной матери.