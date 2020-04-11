Плющенко шокировал народ тренировкой сына (видео)

Поклонники семьи Евгения Плющенко осудили методы воспитания фигуриста. Спортсмен показал, как занимается его наследник Саша.

Евгений Плющенко поделился в своем инстаграм-аккаунте роликом, в котором показал, как мальчик тренируется в условиях самоизоляции. В подписи к своему посту он отметил, что у сына отличный вестибулярный аппарат. Однако поклонники восторга фигуриста не оценили. Некоторые из них посчитали, что спортсмен дает ребенку слишком большую нагрузку.

Отметим, что россияне не впервые осуждают Евгения Плющенко и его жену Яну Рудковскую за жесткие методы воспитания. Мальчик, как взрослый, работает на льду и появляется на модных показах как модель. К своим шести годам благодаря упорному труду он успел заработать миллионы.