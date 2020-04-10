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"Вытащил тебя из сауны": Рудковской дали под дых за грехи

Яна Рудковская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Скандальный блогер Лена Миро объяснила, за что терпеть не может Яну Рудковскую. Она считает, что наставница Димы Билана – плохая мать.
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Светский обозреватель в своем микроблоге в ЖЖ перечислила  проступки продюсера. Лена Миро считает, что звезда делала вещи, которым нет оправдания.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Блогер считает, что Яна Рудковская отняла ребенка у родной матери, подразумевая ее приемного сына Андрея, отцом которого является Виктор Батурин, а матерью – Юлия Салтовец. Вторым грехом знаменитости Миро назвала жестокое обращение с младшим наследником – Сашей Плющенко.

По словам блогера, Яна Рудковская дала мальчику обидную кличку (Гном Гномыч – прим. ред.) и сажает его в чулан. Она уверена, что продюсер отнимает у своего отпрыска счастливое детство, заставляя усердно заниматься фигурным катанием и сниматься в рекламе. Виною тому, по мнению Миро, амбиции звезды.

Также Лена Миро отметила, что еще среди прегрешений жены фигуриста Евгения Плющенко – фанатичное увлечение брендом Louis Vuitton и сокрытие своего истинного возраста. Блогер и ранее писала о том, что  Яне Рудковской на самом деле якобы больше 50 лет.

Припомнила блогер Яне Рудковской и скандальный развод с Виктором Батуриным. "Он вытащил тебя из сауны, дал денег", – заявила Миро. По ее словам, продюсер отплатила экс-супругу неблагодарностью.

Автор: 10 апреля 2020, 02:23
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