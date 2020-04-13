Прилучный распустил руки в отношениях с 75-летней артисткой Рязановой

Актриса Раиса Рязанова работала вместе с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Известная артистка прокомментировала скандал, который разгорелся после крика души Агаты. Она обвинила Павла в пьянстве и рукоприкладстве.

Раиса Рязанова прервала молчание после того, как похоронила своего единственного сына, актера Данилу Перова. Артистка приняла участие в прямом эфире, который устроил ее коллега Александр Мохов у себя в "Инстаграм". Для начала она объяснила, что ее нет в соцсетях, потому что, по ее словам, с интернетом у нее сложные отношения.

Затем она прокомментировала скандал, на днях вспыхнувший вокруг Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Примечательно, что с ними Раиса Рязанова вместе с тем же Александром Моховым играла в постановке "Авантюристы поневоле". Актриса призналась, что вначале и вовсе не знала, кто такой Павел Прилучный. "Ну что-то себе мычал под нос на репетиции, и все", – пояснила артистка.

Поэтому, по ее словам, у них был период взаимного узнавания и притирки. А дальше Павел Прилучный стал вести себя странно. "Когда мы ждали выхода на сцену, он меня то ущипнет, то пощекотит, то сзади зайдет и глаза закроет. Я думала: "Он что делает-то?" – призналась актриса.

Несмотря на подобные вольности, по словам Раисы Рязановой, у них с Павлом Прилучным завязались "нормальные человеческие отношения". Актриса назвала коллегу умным, отзывчивым и щедрым. Она привела пример, как перед Новым годом актер всем подарил по бутылке вина.

Также она сообщила, что ездила с парой в одном автомобиле, и отметила, что Павел Прилучный может сильно меняться в общении. "Если ему кто-то звонил, он становился совсем другим Пашей. Когда был продюсером на одной из своих картин, тоже менялся – делался очень собранным и деловым", – отметила Раиса Рязанова.

Актриса была свидетельницей того, как Прилучный и Муцениеце привозили на работу детей, и не было заметно, что у пары проблемы. "То есть со стороны было видно, что они живут в любви, согласии, довольствии", – объяснила актриса. Она призналась, что не знала о скандале в семье актеров.

Ранее Агата Муцениеце в соцсети со слезами призналась, что на протяжении нескольких дней Павел Прилучный сильно пьет, поднял на нее руку, напугал детей, потребовал, чтобы они покинули особняк, в котором все вместе вынуждены проводить карантин из-за коронавируса. В итоге артистка с сыном и дочкой переехали в квартиру.