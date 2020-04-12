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Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце

Игорь Верник. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агата Муцениеце повергла общественность в шок своим заявлением о избиении Прилучным. Многие обвинили актрису в желании нажиться на скандале, но нашлись и те, кто поддержал ее в трудный момент.  
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Муцениеце и Прилучный объявили о своем разводе месяц назад. Тогда артисты настаивали, что сохранят хорошие отношения ради детей. Пока развестись супруги не могут – все загсы закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому они приняли решение продолжить жить вместе во время карантина. 

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Однако оказалось, что эта задача непосильна для людей, которые приняли решение развестись. Агата рассказала, что бывший муж "не просыхает 10 дней", из-за чего его рассудок помутился. Актер поднял на нее руку, довел детей до слез и выгнал всех из дома на улицу в период пандемии.

Она сообщила, что раньше не решалась делиться такими подробностями совместного быта и старалась не выносить сор из избы, но сейчас это стало единственным средством защиты против агрессии мужа. 

Многие не испытали сочувствия к артистке и заявили, что она попросту пытается нажится на своей трагедии, как это делали многие из звезд. Настасья Самбурская критично высказалась в адрес скандала Муцениеце и Прилучного. 

"Разводись и иди работать! А то у всех разведенок под одно заточка – вынести на всеобщее обозрение свои мудрые рыдания и рекламу подороже продавать", – комментирует Настасья. 

Самбурская привела в пример свой развод, где она не стала открывать "страшные подробности" и наживаться беде. Но некоторые все-таки заступились за Агату и поддержали ее в непростой период. Актер Игорь Верник постарался решить возникший спор и призвать людей к благоразумию. 

"Давайте уважать чужую боль и чужие проблемы. Давайте просто услышим это и воздержимся от крайних реакций", – передает слова актера издание "Вокруг ТВ". 

Сейчас актриса проживает у своей матери вместе с детьми. 

12 апреля 2020, 06:15

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость.
Ответить
Уважать можно за мудрое и тихое разрешение семейных ситуаций женщиной..
Зачем демонстрировать на всю страну семейные скандалы со слезами и соплями. Ну,разлюбил мужчина женщину! Прими это, тихо отойди в сторону и не выноси мужу мозг своими бесполезными истериками.Видимо,глупой истеричке Муцениеце этого не осилить...В Литву пусть уезжает.
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