Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце

Агата Муцениеце повергла общественность в шок своим заявлением о избиении Прилучным. Многие обвинили актрису в желании нажиться на скандале, но нашлись и те, кто поддержал ее в трудный момент.



Муцениеце и Прилучный объявили о своем разводе месяц назад. Тогда артисты настаивали, что сохранят хорошие отношения ради детей. Пока развестись супруги не могут – все загсы закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому они приняли решение продолжить жить вместе во время карантина.

Однако оказалось, что эта задача непосильна для людей, которые приняли решение развестись. Агата рассказала, что бывший муж "не просыхает 10 дней", из-за чего его рассудок помутился. Актер поднял на нее руку, довел детей до слез и выгнал всех из дома на улицу в период пандемии.

Она сообщила, что раньше не решалась делиться такими подробностями совместного быта и старалась не выносить сор из избы, но сейчас это стало единственным средством защиты против агрессии мужа.

Многие не испытали сочувствия к артистке и заявили, что она попросту пытается нажится на своей трагедии, как это делали многие из звезд. Настасья Самбурская критично высказалась в адрес скандала Муцениеце и Прилучного.



"Разводись и иди работать! А то у всех разведенок под одно заточка – вынести на всеобщее обозрение свои мудрые рыдания и рекламу подороже продавать", – комментирует Настасья.

Самбурская привела в пример свой развод, где она не стала открывать "страшные подробности" и наживаться беде. Но некоторые все-таки заступились за Агату и поддержали ее в непростой период. Актер Игорь Верник постарался решить возникший спор и призвать людей к благоразумию.

"Давайте уважать чужую боль и чужие проблемы. Давайте просто услышим это и воздержимся от крайних реакций", – передает слова актера издание "Вокруг ТВ".



Сейчас актриса проживает у своей матери вместе с детьми.