"Можно простить": Гордон вступилась за напавшего на жену Прилучного

Накануне, 10 апреля, в социальных сетях появилось видеообращение Агаты Муцениеце к поклонникам. Знаменитость в слезах рассказала, что Павел Прилучный пытается выгнать ее из дома во время карантина. Актер поднял на жену руку и отобрал ее мобильный телефон.
Позднее представитель сообщила, что у артистки все хорошо. По словам пиар-менеджера, сейчас Агата Муцениеце сидит дома и "восстанавливает связь с внешним миром". Однако где именно находится звезда – в загородном особняке или столичной квартире, не уточняется.
Разразившийся скандал прокомментировала юрист Катя Гордон, в прошлом тоже столкнувшаяся с домашним насилием. Правозащитница подчеркнула, что в большинстве случаев поддерживает сторону женщины. Она выразила надежду, что у Павла Прилучного была "просто некая вспышка агрессии".
"Возможно, у Павла была эмоциональная ошибка, которую можно простить. Надеюсь, что он извинится и достойно пройдет это испытание", – приводит слова Кати Гордон "Московский комсомолец". Юрист добавила, что готова лично помочь Агате Муцениеце пережить развод.
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