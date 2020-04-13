"Приходится отменять": коронавирус лишил работы Успенскую

В своем инстаграм-аккаунте артистка предложила фолловерам интересную идею. Чтобы избежать нищеты и как-то заработать на карантине, Любовь Успенская решилась на отчаянный шаг.
Знаменитость предложила пользователям Сети заказывать видеопоздравления. Артистка отметила, что сделать это ее вынудили обстоятельства. "Приходится отменять или переносить массу мероприятий", – посетовала Успенская.
Отметим, что эпидемия коронавируса в России коснулась не только профессиональной жизни исполнительницы. Знаменитость заметно прибавила в весе. Она рассказала, что на карантине проснулись ее украинские корни: Любовь Успенская наварила борща с пампушками.
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Согласно оптимистичному прогнозу, стремительное распространение инфекции завершится в начале июня. Сбудется он только в том случае, если врачи не совершат серьезных ошибок, а граждане сократят контакты друг с другом.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Самый красивый певец
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Не помыла руки
Выздоравливают только те у кого есть деньги?