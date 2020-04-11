Успенская сильно изменилась после конфликта с дочерью

Любовь Успенская сильно изменилась после ссоры с дочерью. Звезда поправилась на несколько килограммов.

Конфликт между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной случился зимой. В откровенном интервью наследница обвинила артистку в моральном и физическом насилии. Сама же знаменитость опровергла слова родственницы, подчеркнув, что очень любит ее.

После ряда скандальных телепередач дочь Любови Успенской решила уехать к отцу в Соединенные Штаты. Сейчас девушка живет в элитном районе Лос-Анджелеса. Поступок Татьяны неприятно удивил артистку, и она решила оборвать с наследницей все связи. Певица больше не следит за дочерью и даже прекратила ее содержать финансово.

Сейчас Любовь Успенская находится дома. Знаменитость соблюдает карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. На своей странице в "Инстаграме" артистка призналась, что сильно изменилась во время режима самоизоляции – отрастила волосы и набрала лишние килограммы.

"На карантине волосы растут очень быстро, еще через недельку, коса будет до пояса. Правда, поправилась на четыре килограмма. Моя бабушка была бы счастлива, она очень любила полненьких. Во время голодовки полненькие были на расхват", – рассказала Любовь Успенская поклонникам.