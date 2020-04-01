"Не буду закрываться": обманутая Самойлова не намерена молчать

Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом. Модель заявила, что оправилась от шока и не намерена молчать.

То, чего с ужасом ждали многочисленные поклонники, случилось – Оксана Самойлова сообщила, что разводится с Джиганом. В качестве причин она указала его обман и измены. А также намекнула на его пристрастие к алкоголю или наркотикам (или к тому и другому), из-за чего фанаты могут наблюдать в его "Инстаграм" странные посты.

По мнению тех же наблюдательных пользователей Сети, Джиган "слетел с катушек" после рождения четвертого ребенка – долгожданного сына Давида. После серии публикаций фото и видео, на которых рэпер ведет себя весьма странно, он оказался в реабилитационном центре. Однако вскоре Джиган это место покинул, вернувшись в их с Оксаной коттедж в Майами.

Сейчас семья в России. Из-за пандемии коронавируса супруги проводят карантин в одном доме, а подавшая на развод Оксана сможет официально назвать себя свободной женщиной лишь в середине лета – опять же из-за пандемии.

Долго молчавшая Оксана Самойлова внезапно разговорилась. "Я сейчас не буду закрываться. За последние 2 месяца я уже пережила внутри весь первичный шок, вчерашний пост новость для вас, я с этим уже живу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Оксана.

Она попросила фанатов перестать ее жалеть. Сама Самойлова настроена по-боевому. "Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду", – заявила модель.

Примечательно, что обычно весьма активный в соцсети Джиган внезапно замолчал. Теперь фанаты теряются в догадках, что он предпримет. Кстати, не все верят в то, что пара разведется. Так, продюсер Яна Рудковская высказала мнение, что супруги просто пиарятся.