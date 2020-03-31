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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова расставила все точки над i в отношениях с мужем Джиганом. Модель приняла решение расстаться с рэпером, несмотря на наличие четверых детей.

Продолжение: "Придется просить в долг": Самойлова собралась делить имущество

прочитано 3977 раз

Проблемы в казавшейся идеальной семье Джигана и Оксаны Самойловой начались вскоре после рождения их четвертого ребенка – долгожданного сына Давида. Мальчик появился на свет в середине февраля, и с тех пор, по мнению фанатов, Джигана "понесло": у себя в "Инстаграм" он начал публиковать странные фото и видео, а вскоре оказался в реабилитационном центре, специализирующемся на избавлении от зависимостей.

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Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

 Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган)

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

Однако вместо положенных нескольких месяцев он пробыл там всего неделю. Причем даже оттуда умудрялся выкладывать посты, которые поклонники считали не совсем адекватными.

Оксана Самойлова призналась, что не хочет "просыпаться в этот мир", затем добавила, что этот месяц должен был быть самым счастливым, но оказался самым ужасным. А потом все же сказала, что намерена помочь отцу своих детей.

Пользователи Сети не отрываясь следили за развитием отношений в паре. Джиган и Оксана вернулись в Москву из Майами, поселились в одном доме, однако ни он, ни она не публиковали совместных кадров и видео в "Сторис", и у поклонников сложилось мнение, что между мужем и женой продолжаются проблемы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Джиган продолжал выкладывать странные посты и говорит несуразности, заставляя фанатов всерьез беспокоиться за его состояние. Наконец Самойлова сделала заявление – она решила подать на развод. "Как сложно принимать решения длинною в десять лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Оксана, опубликовав фото, на котором запечатлена обнимающей мужа вместе с детьми.

"Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны", – заключила Самойлова. Она объяснила, что верила ему, ведь он клялся здоровьем их детей, просил не верить слухам и сплетням, умолял, говорил, что любит ее, утверждал, что никогда не изменял.

Оксана верила мужу, потому что "добрая и наивная". К тому же, она убеждена, что они были счастливы тогда. "Мы не ссорились особо, я видела что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь", – объяснила Оксана. Однако, по ее словам, выходя из дома, Джиган предавал.

Но дело не только в изменах и обмане. "Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю, понимаете, что происходит", – не стала вдаваться в подробности Самойлова. Она уточнила, что не может в сложившейся ситуации поступить иначе. К тому же, старшая дочь все понимает.

"Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое", – заявила Оксана. При этом всю ответственность за то, что случилось с их семьей, она переложила на Джигана.

"Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц. Я не знаю, как буду я с 4 детьми. Но мне придется быть сильной, и скорее всего сильнее, чем когда-либо", – завершила свой пост Оксана Самойлова.

Автор: 31 марта 2020, 14:45
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Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

АЛЛА КОСТЕНКО (БУДНИК)
Ответить
Гульнара, вы абсолютно правы. Просто везде эта ужасная парочка, после коронавируса эта тема самая волнующая для россиян?
Гульнара Фридман
Ответить
Кто такая эта Оксана Самойлова?! Чем она знаменита? Почему столько разговоров о ней?! Словно речь идет о личности планетарного масштаба?! Одним словом пыль, даже не звездная!
Почему нет никакой информации о настоящем русском писателе-фронтовике Юрии Бондареве, чтобы такие тупые гламурные самки, хотя бы понятие имели о том, что был такой великий писатель и почитали бы его произведения! Просто обидно за Россию! Нет, оказывается, в нашей стране выдающихся личностей, кроме этой около шоу-бизнесной шоблы!
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