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Окт. 21, 2017
просмотры: 123

Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана

567

Российская модель и дизайнер Оксана Самойлова активно ведет соцсети. Instagram девушки пестрит разнообразными фото, на большинстве из них Оксана в купальнике. Пользователи Сети уже назвали Самойлову секс-бомбой. Однако тех, кто надеется попытаться обратить на себе внимание красотки ждет разочарование. В профиле Оксаны есть снимки и в компании детей и мужа. Более того, этим самым супругом является репер Джиган. Пара счастлива в браке уже около пяти лет.

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