"Сорян, вась": упавший ниже плинтуса Джиган извинился перед Самойловой за измены

Джигану не удалось реабилитироваться в глазах Оксаны Самойловой. Супруга приняла решение развестись с рэпером.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова приняла решение расторгнуть брак с Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом), который, видимо, так и не вернулся к нормальной жизни. Так или иначе, судя по инстаграм-аккаунту рэпера, он пребывает в отличном настроении: публикует мемы, признается в любви к Тимати... Также Джиган выложил архивный снимок с отцом, где Устименко-Вайнштейн еще совсем маленький. Среди прочих постов есть один, где Денис извиняется перед супругой."Сорян, вась", – коротко написал он.

В комментариях поклонники высмеивают Джигана. Некоторые признаются рэперу, что он скрасил их досуг на карантине. Другие же просто удивляются состоянию кумира. "Что за *** ты несешь? Я в шоке", "Она, конечно, теперь точно простит тебя", "Алло, это ананас. Вызывайте санитаров", "Карантин не скучный, когда смотришь страницу Джигана", "Чудит он, а стыдно мне", – написали фолловеры.

С уверенностью можно сказать одно: Самойлова справится одна с четырьмя детьми, ведь она хорошо зарабатывает. Поклонники больше переживают за Джигана, которому, как они считают, снова нужна помощь. Время покажет, как сложится жизнь экс-супругов.