"Сорян, вась": упавший ниже плинтуса Джиган извинился перед Самойловой за измены

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова приняла решение расторгнуть брак с Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом), который, видимо, так и не вернулся к нормальной жизни. Так или иначе, судя по инстаграм-аккаунту рэпера, он пребывает в отличном настроении: публикует мемы, признается в любви к Тимати... Также Джиган выложил архивный снимок с отцом, где Устименко-Вайнштейн еще совсем маленький. Среди прочих постов есть один, где Денис извиняется перед супругой."Сорян, вась", – коротко написал он.
В комментариях поклонники высмеивают Джигана. Некоторые признаются рэперу, что он скрасил их досуг на карантине. Другие же просто удивляются состоянию кумира. "Что за *** ты несешь? Я в шоке", "Она, конечно, теперь точно простит тебя", "Алло, это ананас. Вызывайте санитаров", "Карантин не скучный, когда смотришь страницу Джигана", "Чудит он, а стыдно мне", – написали фолловеры.
С уверенностью можно сказать одно: Самойлова справится одна с четырьмя детьми, ведь она хорошо зарабатывает. Поклонники больше переживают за Джигана, которому, как они считают, снова нужна помощь. Время покажет, как сложится жизнь экс-супругов.
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