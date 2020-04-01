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Шоу-бизнес

Вот это поворот: Малахов занял место Галкина

Максим Галкин и Андрей Малахов. Фото: Дни.ру
Совсем скоро зрители увидят новый сезон развлекательного шоу "танцы со звездами". На сей раз ведущим программы стал не Максим Галкин, а Андрей Малахов.
прочитано 36470 раз

Уже десять лет существует шоу "Танцы со звездами". Суть программы проста – знаменитости разучивают разные танцы в паре с профессионалом, а затем соревнуются между собой. Их усилия оценивает квалифицированное жюри. На протяжении многих лет ведущими шоу были Дарья Златопольская (в девичестве Спиридонова) и Максим Галкин.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Совсем скоро, 5 апреля, стартует новый сезон программы. Вот только Максима Галкина там уже не будет. Его место занял другой, не менее известный, ведущий и шоумен Андрей Малахов. В свежем интервью юморист прокомментировал это обстоятельство.

"Любой проект, который идет много лет, нуждается в обновлении. И я рад, что Андрей будет его вести, и надеюсь он привнесет что-то новое. При правильном подходе от перемен передача только выиграет", – отметил Максим Галкин. Он пожелал передаче удачи и признался, что обязательно посмотрит шоу, если будет время.

Сегодня же 1 апреля – так называемый День дурака. Максим признался, что у него негативное отношение к этой дате. "Хрень какая-то", – заявил юморист. Он признался, что для него было новостью узнать, что у Первого канала 1 апреля официальный день рождения. "Это повод начать уважать этот день", – отметил Галкин.

Он развил мысль: "У всех профессий нормальные профессиональные праздники. А у нас – День Дурака? Я всегда считал, что юмор – это призвание умных людей. Поэтому я считаю, что День Дурака никакого отношения к юмористам не имеет". Максим Галкин признался, что не любит розыгрыши и не любит никого разыгрывать.

Сейчас же Максим Галкин, как и все, сидит на карантине из-за пандемии коронавируса. "В кои-то веки на вопрос приятелей зачем мне такой огромный дом и такая огромная территория, я имею адекватный ответ. Во всяком случае я себя вообще не чувствую в изоляции. Скорее на курорте каком-то, честное слово", – цитирует Максима Галкина сайт "Комсомольская правда".

Компания у него есть: это 70-летняя супруга Алла Пугачева и шестилетние дети Гарри и Лиза. А также многочисленные помощники. Артист признался, что очень серьезно отнесся к самоизоляции. По его словам, он ни разу не ходил в гости, сам никого не зовет к себе, не встречается с друзьями.

Автор: 1 апреля 2020, 16:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
гость
максимка, скоро будешь в долгах как в шелках,"курорт" твой не хилый оплачивать надо,чес на карантин закрыт,вот тогда и узнаешь как люди на 20 тыс в месяц выживают.
Ну что за люди, вам же сказали осведомленные особы, что у его жены своя нефтяная вышка есть, какие 20 тыс. в месяц?
гость
Ответить
максимка, скоро будешь в долгах как в шелках,"курорт" твой не хилый оплачивать надо,чес на карантин закрыт,вот тогда и узнаешь как люди на 20 тыс в месяц выживают.
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