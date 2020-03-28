Зэки атакуют Максима Галкина письмами

Семьей Аллы Пугачевы и Максима Галкина заинтересовались заключенные. Об этом рассказал юморист Андрею Макаревичу, когда пришел на съемки ютуб-шоу "Смак". Анонс выпуска он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.
Галкин отметил, что такой истории от него еще никто никогда не слышал. Оказалось, что с мест лишения свободы ему приходят письма. Но какое содержание у них, артист в анонсе не уточнил.
Неясно, зачем заключенные посылают весточки Пугачевой и Галкину. Но за безопасность супругов все же стоит переживать, ведь это означает, что зэки узнали их точный адрес в деревне Грязь, и когда они покинут тюрьмы, могут навредить звездной семье.
Напомним, недавно Максим Галкин отреагировал на заявление Андрея Разина. Продюсер сказал, что Алла Пугачева владеет нефтяными скважинами и получает неплохой доход. Юморист решил высмеять нелепую информацию от Разина. Галкин попросил сообщить, где именно находится скважина, чтобы знать, откуда им ждать прибыль.
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