"Береги себя!": Винокур обратился к неузнаваемой Пугачевой

Накануне, 31 марта, день рождения отметил юморист Владимир Винокур. Артиста поздравила и Алла Пугачева.

Владимиру Винокуру исполнилось 72 года. Популярного артиста поздравили поклонники и коллеги. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, у которой тоже скоро день рождения. Примадонна опубликовала фотографию, где запечатлена вместе с именинником. На снимке Винокур сложил губы трубочкой, словно желая поцеловать обнимающую его за шею Пугачеву.

На этом архивном фото Примадонна, по мнению фанатов, неузнаваема: артистка выглядит эффектно в черном балахоне, оригинальной шляпке и солнцезащитных очках. Волосы Пугачевой выкрашены в ярко-рыжий цвет. "С днем рождения, Володя!" – написала Алла.

Сейчас Примадонна выглядит совсем иначе. Артистка похудела, сменила стиль, стала носить парики и накладки. А еще, убеждены наблюдательные фанаты, она перенесла несколько пластических операций на лице.

Винокур отреагировал на короткое послание Пугачевой. "Береги себя и семью! Спасибо, Аллочка! Привет от моей семьи!" – поблагодарил юморист, осыпав Примадонну смайликами на ее странице в "Инстаграм".

Кстати, 31 марта день рождения был и у подруги Аллы Пугачевой, певицы Лаймы Вайкуле. Артистке исполнилось 66 лет. "У дамы с дюн день рождения! Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо", – поздравила приятельницу Примадонна.