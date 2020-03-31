Родившая Бондарчук пришла к Пугачевой

У Светланы Бондарчук двое детей – сын Сергей и дочь Варвара. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука обнародовала фото, сделанное вскоре после родов.

Как люди себя только не развлекают, сидя на карантине, связанном с пандемией коронавируса. Многие с головой уходят в Сеть: общаются, делятся размышлениями, играют. А вот Светлана Бондарчук делится с общественностью старыми фотографиями и воспоминаниями.

Она опубликовала кадр, на котором запечатлена с некогда популярными исполнителями Натальей Ветлицкой и Батырханом Шукеновым. "Это было так давно, но я помню все до мелочей. Как собиралась, выбирала наряд, была очень не уверена в себе, о чем говорили, и как в результате было легко и весело", – призналась Светлана.

Она рассказала, что это была середина декабря 1991 года, и Алла Пугачева снимала свои "Рождественские встречи". "Две недели назад я родила сына Сережу, и это первый мой выход в свет, на съемку программы", – отметила Бондарчук.

На фотографии родившая Светлана демонстрирует стройные ноги в сапогах. Сложно представить, что у этой подтянутой молодой женщины только появился первенец. Поклонники рассыпались в комплиментах. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Многие поддержали предложение Бондарчук выкладывать больше архивных кадров.

"Мы все дружили. Это было удивительное время перемен. Мы все почти дети на этой фотографии, счастливые и свободные", – заключила Светлана Бондарчук у себя в "Инстаграм". Отметим, что сын уже сделал ее дважды бабушкой. Также у Светланы есть дочь Варвара, она живет за границей.