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"Карантин? Не, не слышали": народ разнес Пугачеву за несоблюдение режима самоизоляции

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Максим Галкин выложил в своем инстаграм-аккаунте новый снимок с семьей. Судя по фотографии, он вместе с Аллой Пугачевой и детьми наслаждается свежим воздухом. 

Продолжение: Свести концы с концами: как выживают лишившиеся работы из-за коронавируса Пугачева и Галкин
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Мужчина пожелал подписчикам здоровья и бодрости духа. На снимке певица и юморист обнимают детей. Малыши застенчиво улыбаются. Семья находится на улице. Однако неугомонные хейтеры увидели на фото неискренность. "Рука Аллы висит как плеть...руку дочки не взяла в свою руку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Народ возмутило то, что артисты не соблюдают режим самоизоляции. "Карантин? Не, не слышали", "Почему не дома?", "К сожалению "сиденье" Дома, даже во дворце, не спасает, спасает Бог!", "А как же Маски одеть?" – написали недовольные.

Досталось и Примадонне. Фолловеры Галкина заметили, что певица сильно сдала. "Баба Алла что-то как какая-то мумия хренова палкой сзади подпертая", "Зачем поддерживать иллюзию молодости лица.умойте и все станет на свои места", "Печальное фото... Максимка с детками супер, а бабулька не "айс"... всему свое время. Когда то и А.Б. была хороша, а те кто восхищаются просто лицемерят", – высказались пользователи Сети. 

Однако многие поддержали любимого юмориста: "Красивые, Алла Борисовна ваще сияет рядом с тобой", "Какие же вы классные. Счастья и здоровья вам и деткам", "Лиза всегда к маме очень тянется".

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Автор: 30 марта 2020, 13:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Красивая семья. Алла хорошо омолодилась, прекрасно выглядит. Люди, не будьте злыми.
Гость
Ответить
Это уже даже не двойник,это манекен🙊
Гость
Ответить
Старая безмозглая дура! Причипурилась, вышла во дворик, сфотографироваласьб галченок отфотошопилась бабусюБ вот и вся прогулка! Уймись, Пугалкина, останадоела всем!
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