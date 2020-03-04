"Старческий маразм": Водонаева поставила себе неутешительный диагноз

Телеведущая не стесняется своей внешности. Это она доказала, представ без косметики. В своем инстаграм-аккаунте 37-летняя Алена Водонаева иронично высказалась о выходе в свет ненакрашенной.
"Это либо старческий маразм, либо неадекватная уверенность в себе", – заявила блогер. Она добавила, что является самокритичным человеком.
Мероприятие, которое посетила Алена, проводилось в рамках бьюти-дня одного из косметических брендов. Водонаева выступает за естественность, но не скрывает, что делала уколы красоты в лоб, чтобы избавиться от морщин.
Экс-участница шоу "Дома-2" периодически публикует в своем микроблоге фото без макияжа. Ранее она резко высказалась о коллегах, которые злоупотребляют пластическими операциями.
По мнению Алены Водонаевой, нужно максимально долго сохранять естественную красоту, в частности не вставлять филлеры. Знаменитость отметила, что начинать надо хотя бы с мезотерапии.
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