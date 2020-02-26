Водонаева улетела из России после обвинений в экстремистских высказываниях

Фамилия Алены Водонаевой уже больше месяца фигурирует в заголовках СМИ. Сначала звезда опубликовала в инстаграм-аккаунте скандальный пост про аборты, а после поделилась мнением по поводу изменений, касающиеся материнского капитала. За критику родителей, живущих в нищете и воспитывающих нескольких детей, Водонаева неоднократно была осуждена со стороны власти. Ее даже хотели наказать крупным штрафом. Но адвокат Алены, Екатерина Гордон, заявила, что ни уголовного, ни административного преследования не будет.
Несмотря на длительный общественный резонанс, блогер улетела в Великобританию, пишет "5 канал". По всей видимости, Алене захотелось снять стресс. Пока полицейские проводят лингвистическую экспертизу ее слов, светская львица с подругой прогуливается по улицам Лондона и делится снимками в социальной сети.
Сейчас поклонники Водонаевой недоумевают, как она может сохранять спокойствие в такой сложный для нее период.
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