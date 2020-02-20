"Случилось в реальной жизни": Алена Водонаева рассказала о контакте с инопланетянами

Экс-участница шоу "Дом-2" в своем инстаграм-аккаунте отметила, что находится в замешательстве от снимков в телефоне. Ведь в последнее время вместо красивых фотосессий у блогера часто появляются снимки из УВД и с толпой прессы.
Алене Водонаевой странно осознавать, что все это произошло с ней в современном государстве. "Вообще не верится, что все это со мной случилось в реальной жизни", – заявила звезда.
Вместе с тем, телеведущая вспомнила певицу Катю Лель, которая недавно уверяла, что ее украли инопланетяне. Алена Водонаева призналась, что пришельцы украли и ее. Иначе все, что с ней случилось, знаменитость объяснить не может.
Напомним, модель оскандалилась, призвав женщин не рожать для "нищей" России. По мнению Алены Водонаевой, увеличение материнского капитала усугубит ситуацию в стране: якобы, маргинальные родители будут производить на свет детей только ради денег.
После этих высказываний звезду затравили. От Алены Водонаевой требовали публичных извинений. На нее даже написали жалобу в полицию, и вызвали на беседу в правоохранительные органы. Телеведущая после нападок заверила, что не будет больше соглашаться на участие в ток-шоу, потому что там ее не хотят слышать.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Очень хочется назад в СССР
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Межрасовые отношения
Муж считает что детей надо наказывать
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?