Алену Водонаеву попытались заткнуть игрушками для сексуальных извращений

Журналист считает, что модели лучше вернуться к рекламе товаров из секс-шопа. Он уверен, что Алена Водонаева без проблем найдет там работу.
Столь резко корреспондент отреагировал на заявление, которое телеведущая написала на учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Ранее он говорил, что будет лично контролировать проверку после слов знаменитости об абортах.
Михаил Шахназаров считает, что в политике Алена Водонаева вряд ли добьется каких-либо значимых успехов. Он попытался заткнуть острую на язык девушку своей инициативой с секс-шопом, а также выразил надежду, что телеведущая "не пойдет по стезе сутяжничества", передает "Царьград".
Журналист уверен, что у Алены Водонаевой большие проблемы с воспитанием. Он отметил, что звезда живет за счет рекламы в "Инстаграм" и занимается откровенным хайпом, делая скандальные заявления.
Прошелся работник СМИ и по юристу Екатерине Гордон, которая представляет в судах интересы Алены Водонаевой. Он с иронией отметил, что Гордон лучше вернуться к музыкальной карьере и спеть дуэтом со своей клиенткой.
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