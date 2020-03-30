"Мыщ": Джигану влепили за безграмотный абсурд в соцсетях

Джиган продолжает публиковать старые семейные снимки в надежде исправить сложившуюся ситуацию в семье. Поклонники уверены, что это уже не поможет.

Вот уже два месяца не сходят с заголовков СМИ Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) и Оксана Самойлова. Поклонники пристально следят за новостями из семейной жизни супругов, переживают за рэпера, поддерживают его жену. Пока неясно, в каких именно отношениях они состоят и какое будущее ждет звездную семью. Общественность лишь делает выводы из публикаций рэпера в "Инстаграм". И судя по этим постам, в семье достаточно напряженная атмосфера.

Джиган явно хочет реабилитироваться в глазах Самойловой. Он выкладывает в "Инстаграм" архивные семейные снимки несколько раз за день, подписывает их достаточно романтичными словами. Но поклонники рэпера, похоже, уже все поняли – ничего не выйдет. Это они ему и написали в комментариях под одним из снимков. Кроме того, подписчики высмеяли Джигана за незнание простых английских слов и странное прозвище его супруги.

"LOWE YOU! 🤍 Мыщщщщ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – подписал семейное фото рэпер.

Поклонники не стали себя сдерживать.

"Вернулся из Майами, а английский так и не выучил", "Мне одной показалось, что он назвал ее мышью?" "Это не поможет уже", "Фоточки с отметкой и сердечком все вывезут", "Одним постом любимую не вернуть", – написали фолловеры.

Напомним, разлад в семье Джигана и Оксаны Самойловой начался после того, как рэпер бурно отметил рождение своего наследника в Майами. Из-за своего пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам он попал в рехаб. Вернувшись из лечебницы, Джиган продолжил веселиться и отдыхать во Флориде, пока Оксана пребывала в ужасном настроении. Недавно супруги вернулись в Москву и ушли на карантин.