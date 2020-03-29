Самойлова прервала молчание после слухов о разводе

По словам жены музыканта, она знает, что за ее жизнью сейчас пристально наблюдают. Люди хотят услышать подробности и разъяснения. Но Оксана пока не готова разглашать семейные тайны.
Самойлова не отрицает, что возможно когда-нибудь она обо всем публично расскажет. Но это будет не в ближайшем будущем.
Как бы в дальнейшем не сложилась ее семейная жизнь, инстадива в любом случае благодарна супругу. Их союз принес ей настоящее счастье в виде четырех маленьких наследников. Оксана души не чает в своих дочерях и новорожденном сыне, называя их смыслом своей жизни.
"Позвольте мне слушать и слышать только себя", – обратилась к фолловерам блогерша.
Напомним, в феврале текущего года Джиган и его супруга стали родителями в четвертый раз. Девушка подарила мужу долгожданного сына, которого назвали Давидом. Но после появления малыша на свет у исполнителя "сорвало крышу". Рэпер сбрил на лице всю растительность и начал пить. В связи с этим Самойловой пришлось поместить возлюбленного в наркологическую клинику, где он пролежал неделю.
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