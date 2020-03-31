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"Всегда можешь рассчитывать": Тимати протянул опустившемуся Джигану руку помощи

Тимати. Фото:instagram.com/timatiofficial/
Тимати признался, что ему страшно заходить на страницу Джигана в "Инстаграм". Он выразил надежду, что сможет помочь музыканту. 

Продолжение: Тимати подверг опасности жену и сына
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Муж Оксаны Самойловой остается в центре внимания. Он публикует десятки снимков в день, которые шокируют общественность. На этот раз он удивил и Тимати. Рэпер опубликовал фотографию, на которой изображен лидер Black Star.

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Мужчина якобы рекламирует футболку с Джиганом и шутливой надписью – одна из фраз музыканта стала мемом после очередного скандального эфира. Отец четверых детей в подписи заявил, что любит своего брата – это он о Тимати.

Музыкант не выдержал и решил прокомментировать пост. "Джига, по-братски: у нас в 2020-м есть всего две темы – это COVID-19 и твой "Инстаграм", – написал бизнесмен.

Как отметил рэпер, он никогда не думал, что муж Оксаны Самойловой станет главным ньюсмейкером високосного года. Артист признался, что сначала все казалось очень смешным, но сейчас ему страшновато наблюдать за происходящим в жизни Джигана. 

Тимати не держит на коллегу зла и лишь хочет, чтобы у музыканта как можно скорее все наладилось. "Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь на нее рассчитывать всегда", – написал лидер Black Star в комментарии. 

Как писали "Дни.ру", семья Джигана недавно вернулась в Россию из Америки, где на свет появился четвертый ребенок пары – долгожданный сын Давид. Почти сразу после рождения малыша рэпер "слетел с катушек" – начал неадекватно вести себя на публике и много пить. Жене пришлось отправить его на реабилитацию. Кажется, это не помогло. 

Автор: 31 марта 2020, 13:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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