Нелепая ошибка: сделано важное заявление о семье Джигана

Объявление о продаже особняка рэпера Джигана и Оксаны Самойловой оказалось фейком. Оно появилось на специализированном сайте по недоразумению.



Агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье, сделал важное заявление. По его словам, музыкант с женой не собираются избавляться от дома в закрытом поселке Шато Соверен.

Риелтор отметил, что дом был продан звездной паре чуть больше года назад. Там проживает семья рэпера Джигана, сообщает сайт "Комсомольская правда". Он добавил, что объявление появилось на сайте посредника по ошибке. Судя по всему, интернет-ресурс не отслеживает актуальность информации.



О том, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова собираются разводиться и делить имущество, заговорили, когда в Сети появилось объявление о продаже их особняка. В трехэтажном доме площадью 750 квадратных метров есть хамам, бассейн и кинотеатр.

Примечательно, что рэпер Джиган с супругой купили дом за 199 миллионов рублей, а в ошибочном объявлении особняк выставлен за 139. Как писали "Дни.ру", в феврале этого года певец с женой в четвертый раз стали родителями. Модель родила сына, которого назвали Давидом.

Однако после появления мальчика на свет у рэпера Джигана начались проблемы. Музыкант начал много пить и неадекватно себя вести. Оксане Самойловой пришлось поместить мужа в наркологическую клинику, где он пролежал неделю.