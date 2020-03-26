Звезда фильма "Жмурки" подцепила коронавирус после контакта с зараженным

Известно, что 78-летняя знаменитость заразилась от человека, недавно прибывшего из Германии. В силу возраста артистка находится в группе риска. В связи с этим было решено госпитализировать звезду советского и российского кино в больницу в Коммунарке, передает телеграм-канал Mash.
Напомним, Жанна Болотова снималась в таких фильмах как "Дом, в котором я живу", "Подранки", "Любить человека", "Опасный возраст" и "Жмурки". Напомним, 24 марта в медцентр также был доставлен певец Лев Лещенко с женой.
У 78-летнего артиста диагностировали двустороннее воспаление легких. В профилактических целях его забрали в клинику с подозрением на коронавирус.
Как писали "Дни.ру", зарубежные артисты тоже стали жертвами эпидемии коронавируса. Так, ранее COVID-19 переболела актриса Ольга Куриленко, Том Хэнкс с супругой. Больны опасным недугом и актеры сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью и Индира Варма.
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