Винокур взорвался из-за новости об экстренной госпитализации Лещенко

По слухам, у артиста пневмония. Представители концертного директора певца Олега Дмитриева отметили, что Льва Лещенко в больницу не забирали – он сам приехал на обследование из-за плохого самочувствия.
Информацию о своем состоянии подтвердил Лев Лещенко, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Некоторые СМИ отметили, что исполнителя в больнице уже навестил его друг, коллега по сцене Владимир Винокур.
Юморист взорвался из-за слухов о местонахождении певца. "Если бы его забрали в "Коммунарку", как бы я мог его навестить?" – заявил он.
Как писали "Дни.ру", на данный момент медики оценивают состояние Льва Лещенко и его жены как стабильное. В начале февраля звездная семья вернулась из Италии. Неизвестно, могли ли они заразиться коронавирусом во время путешествия.
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