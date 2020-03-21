Коронавирус сразил очередного знаменитого актера

Печальной новостью артист поделился в своем инстаграм-аккаунте. Он рассказал, что работал в Нью-Йорке над новым шоу, в котором должен был сыграть врача.
Когда было объявлено о пандемии коронавируса, съемки проекта остановили. Сам же 51-летний Дэ Ким отправился домой на Гавайи. Уже во время полета он начал испытывать дискомфорт в горле.
Затем к тревожным симптомам добавились температура и боль в теле. Чтобы не подвергать близких опасности, актер изолировался от семьи в отдельной комнате. Его тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас знаменитому артисту уже лучше.
Напомним, ранее стало известно, что жертвой пандемии коронавируса стала звезда "Игры престолов" Индира Варма. Она тоже находится в изоляции. Актриса пояснила, что из-за болезни прикована к постели, и выразила сожаление, что из-за COVID-19 по всему миру отменяются спектакли.
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