"Надолго ли меня хватит?": Семенович на карантине сутками напролет удовлетворяет голодного любовника

Когда-нибудь всемирная напасть с коронавирусом закончится. Откроются театры, снова будут звучать аплодисменты в концертных залах. А пока артисты пережидают карантин и занимаются самыми простыми вещами.

"Примеряю образ идеальной домохозяйки и будущей жены, – призналась "Дни.ру" Анна Семенович. - На время карантина в мою квартиру переехали любимый мужчина и младший брат". Теперь все дни она проводит около плиты, обеспечивая голодным брату и любовнику трехразовое питание, удовлетворяя их гастрономические запросы.

"Никаких доставок и полуфабрикатов. Все готовлю только сама, – отмечает Анюта. – Надо сказать, получаю от этого большое удовольствие. Конечно, пришлось сделать запасы продовольствия, прокормить двух здоровых мужчин – задача не из простых. И чтобы лишний раз не нарушать самоизоляцию, закупиться продуктами пришлось в оптовых масштабах. Столько еды мои кухонные шкафы и холодильник еще не видели".

Сейчас закрыли и фитнес-клубы, но у Семенович дома есть все для поддержания физической формы: беговая дорожка, гантели. "Занимаюсь по скайпу английским языком. Появилось время прочитать еще больше интересных книг, до которых не доходили руки, – признается звезда. – Конечно, очень скучаю по сцене и привычному графику, но не поддаюсь паническим настроениям".

"Обидно, что перенесся наш совместный с Митей Фоминым тур по Казахстану, как и все запланированные концерты и другие мероприятия, – вздыхает звезда. – Значит, для чего-то эта вынужденная пауза нам всем нужна. Я уже привыкла к домашнему режиму, но надолго ли меня хватит? Приходится принимать новую реальность. Все эти меры просто необходимы. В рабочем ритме мне не хватает времени на быт, а сейчас я кайфую от готовки, неспешных бесед и просмотров сериалов. Как это здорово – просто проводить время с близкими, никуда не торопясь, наслаждаясь каждой минутой общения!"