"Или умрет, или надо постоянно колоть лекарствами": Гулькина расплакалась от приговора врача

Дома у певицы Наталии Гулькиной живут восемь котов. Самый любимый из них – пушистый Мейсон тайской породы – тяжело заболел. И артистка не находит себе места.

Планету охватила пандемия коронавируса. Подвержены этой инфекции не только люди, но и животные. И сегодня певица Наталия Гулькина выхаживает своего любимца.

"У Мейсона очень серьезное вирусное заболевание, из-за которого в легких скапливается жидкость, что в итоге приводит к летальному исходу, – плачет певица. – Врач сказал, что у нас есть выбор: смотреть, как он умирает, усыпить или постоянно колоть лекарством, которое стоит около 30 тысяч рублей. Хватает одной упаковки только на три дня, а Мейсона для выздоровления необходимо колоть каждый день на протяжении 12 недель".

Получается, на лечение кота звезде надо потратить около миллиона рублей. Для скромно живущей Гулькиной это внушительная сумма. "Многие думают, что артисты купаются в золоте, но мы живем в обычной квартире, ходим в обычные магазины и едим обычную еду. Из-за ситуации в стране, когда все мероприятия отменены, у меня совсем нет концертов, а значит и денег", – говорит певица.

Тяжелое финансовое положение вынудило артистку обратиться к поклонникам за помощью – самой ей пушистого любимца не спасти. Люди откликнулись на беду и стали перечислять Наталии 200, 400, 1000 рублей. "Очень надеюсь, что Мейсона мы спасем, – радуется Гулькина. – Он такой умный, понимающий, ласковый! Словно человек, только не говорит..."