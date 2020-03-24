"Не могу успокоиться": Варвара спешно покинула Москву из-за страшного коронавируса

"Ситуация накаляется, поэтому я решила уехать в наше имение в Псковской области, – рассказала Варвара. – Там народ живет изолированно. Надеюсь, в те края коронавирус не дойдет".
"Больше всего тревожусь за маму и свекровь – забрала их с собой, – продолжила Варвара. – Муж, правда, пока работает: у них аврал в связи с коронавирусом, и на самоизоляцию уйти нет возможности. Сын Ярослав работает удаленно, дочь Варя пока остается дома и дистанционно онлайн слушает лекции".
Больше всего певицу тревожат нарушившиеся рабочие планы. "У меня были проданы залы в Пермском крае, Забайкалье – там перенеслись концерты на осень, – вздохнула артистка. – Выступление в Ханты-Мансийском округе пока сдвинулось на середину мая, но все будет в итоге зависеть от ситуации за окном. Знаете, я все не могу успокоиться по этому поводу. Постоянно на телефоне решаю какие-то вещи, связанные с отменами и переносами".
Рассказала артистка и о том, чем планирует заниматься на карантине. "Готовлю новый репертуар, – пояснила Варвара. – Записала, например, новую песню с Татьяной Рогозиной. Еще много дел по хозяйству – сажаю у дома крокусы, дрессирую собаку. И не теряю оптимизма, надежды и веры в лучшее!"
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