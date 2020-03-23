Оксана Самойлова с сыном-грудничком попала в больницу после скандала с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган с их четырьмя детьми вернулись в Москву. Также стало известно, что модель оказалась в клинике с месячным сыном.

Оксана Самойлова вышла на связь с многочисленными подписчиками после нескольких дней интригующего молчания. Для начала она показала полупустой магазин в Майами, отметив, что виной тому паника из-за пандемии коронавируса. Далее супруга Джигана продемонстрировала безлюдную улицу, рассказав, что в обычное время она пользуется бешеной популярностью у туристов.

А затем неожиданно сняла видео из клиники. Причем на больничной койке оказался четвертый ребенок – долгожданный сын Давид. Оксана Самойлова постаралась успокоить поклонников, сказав, что они попали в больницу по незначительному случаю, но уже сидят в ожидании четыре часа. Модель рассказала, что за это время к ним с сыном не раз заходили медики, что-то обсуждали и уходили. В заключение Самойлова выразила надежду, что скоро их отпустят.

Затем Оксана Самойлова обнародовала видео в "Сторис" из дома в Москве. Вся семья вернулась в Россию, хотя еще недавно планировала побыть в Майами месяцев восемь-девять. Очевидно, планы изменились, и не факт, что из-за коронавируса.

Прибывших из Америки Джигана, Оксану Самойлову и их четверых детей встретила роскошно наряженная елка, которую те, по всей видимости, решили не разбирать после Нового года. К слову, Джиган, в отличие от жены, с поклонниками контактирует регулярно. Он продолжает демонстрировать безмятежную жизнь, состоящую, судя по фото и видео, из просмотра кино, музыкальных клипов, пускания сигаретного дыма.

Напомним, что в семье Оксаны Самойловой и Джигана случилось нечто, что положило конец их идиллической жизни. Причем это произошло вскоре после рождения Давида. Как выразилась Самойлова, месяц, обещавший стать самым счастливым в жизни, стал самым ужасным. Однако уточнять, что случилось, Оксана не стала.