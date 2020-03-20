Недостоин быть отцом: Джигана разнесли за вызывающий поступок

Артист потерял авторитет, им перестали восторгаться. Очередной шквал критики вызвал недавний поступок Джигана.
Мужчина опубликовал в инстаграм-аккаунте видео, которое посвятил новорожденному сыну. На записи он сначала закурил сигарету, а потом прыгнул в воду, сделав сальто назад. В промежутке рэпер вызывающе поиграл мускулами.
"Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц!" – подписал ролик Джиган.
Поклонники выразили недовольство. По их мнению, артист недостоин называться отцом.
"Не заслуживает сына, стал такой неприятный", – с презрением высказался фолловер.
Пользователи Сети уверены: у музыканта серьезные проблемы с головой, и никакой рехаб тут не поможет. Многие признались, что певец вызывает у них лишь отвращение. "Такое чувство, что раньше мы смотрели на абсолютно другого человека. Словно подменили, неприятно наблюдать", – отметила подписчица.
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