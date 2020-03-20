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Недостоин быть отцом: Джигана разнесли за вызывающий поступок

Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
К рэперу Джигану проявлен повышенный интерес. Оно и неудивительно, ведь совсем недавно музыкант вернулся из наркологической клиники.
прочитано 371 раз

Артист потерял авторитет, им перестали восторгаться. Очередной шквал критики вызвал недавний поступок Джигана.

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Мужчина опубликовал в инстаграм-аккаунте видео, которое посвятил новорожденному сыну. На записи он сначала закурил сигарету, а потом прыгнул в воду, сделав сальто назад. В промежутке рэпер вызывающе поиграл мускулами.

"Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц!" – подписал ролик Джиган.

Поклонники выразили недовольство. По их мнению, артист недостоин называться отцом.

"Не заслуживает сына, стал такой неприятный", – с презрением высказался фолловер.

Пользователи Сети уверены: у музыканта серьезные проблемы с головой, и никакой рехаб тут не поможет. Многие признались, что певец вызывает у них лишь отвращение. "Такое чувство, что раньше мы смотрели на абсолютно другого человека. Словно подменили, неприятно наблюдать", – отметила подписчица.

Автор: 20 марта 2020, 11:34
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Джиган и Cтас Михайлов раздели Мисс-бикини

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