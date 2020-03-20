Накачавшегося наркотиками Джигана пристыдили

Пользователи Сети причитают: "Джигана словно подменили", ведь поверить в то, в кого он превратился, просто невозможно. Недавно он покинул стены элитной клиники Майами, где его лечили не только от алкогольной, но и наркотической зависимости. Это не поможет, считает общественность. Мол, пьяница проспится, а наркоман – никогда.
Точно такие же слова сказал и музыкант Тайпан в беседе с "Дни.ру". Автор хита "Луна не знает пути" презирает артистов, которые употребляют наркотики. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию в семье Джигана.
"Это отражается и на его ребенке и семье в целом не в лучшем виде. Даже если его жена простит, это будет ее глубокая ошибка, так как бывших нарков не бывает. Какой он артист, если его поведение не соответствует артисту, и подавать такой пагубный пример нашим детям недопустимо", – высказался Тайпан.
Он отметил, что ничего против творчества рэпера не имеет. Его критика касается только образа жизни знаменитого исполнителя.
Напомним, Джиган "ушел в загул" сразу после рождения наследника в Майами. Пока супруга Оксана Самойлова находилась с сыном в клинике, он напивался, уходил на вечеринки, вел сомнительные прямые эфиры в "Инстаграм". Сейчас вся семья также находится во Флориде. Судя по социальным сетям, Оксана и дети не видятся с рэпером.
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