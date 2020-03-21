"Что с Оксаной?": новые публикации Джигана встревожили народ

Повышенное внимание привлечено к рэперу Джигану и его жене Оксане Самойловой. От идиллического образа идеальной семьи не осталось и следа.

Поклонники продолжают теряться в догадках, что же случилось между Джиганом и Оксаной Самойловой, чья семейная жизнь до недавнего времени казалась гармоничной. Предполагают, после рождения долгожданного сына Давида рэпер на радостях так закуролесил, что "слетел с тормозов". Поэтому-то и оказался в реабилитационном центре для людей с зависимостями.

Вот только вскоре Джиган оттуда вышел. Знающая толк в лечении от нарко– и алкогольного пристрастия ведущая Дана Борисова этому очень удивилась, ведь, по ее словам, лечиться в таком заведении следует минимум полгода.

До недавнего времени вымаливающий прощение у жены Джиган вдруг сменил пластинку. Теперь он демонстрирует свою сладкую безоблачную жизнь, публикуя фото и видео, сделанные возле бассейна, на рыбалке, в музее, с друзьями, и даже отметился на прогулке с крошечным сыном. "Спасибо крестный! Я теперь крестный Давида official’s!" – весьма интригующе написал счастливый Джиган под снимком, на котором запечатлен с рэпером Снуп Догом.

Примечательно, что ни на одном кадре не снята Оксана Самойлова. На видео, снятых возле дома, даже духу ее нет, как, собственно, и четверых детей и их игрушек. Словно они и в особняке не живут. Поклонники встревожились. В комментариях подписчики его аккаунта в "Инстаграм" буквально завалили Джигана вопросами, что с Оксаной и где она.

Блогер Лена Миро посоветовала Самойловой уйти от мужа. Она прокомментировала слова Оксаны о том, что ей не хочется "просыпаться в этот мир", но и бросать Джигана в беде она отказалась. "Оксану кидает из стороны в сторону. В принципе, понятно, почему: у нее четверо маленьких детей и тиран-романтик в мужьях, который сначала оскорбит и надает тумаков, а потом красиво просит прощения в соцсетях и посвящает песни", – проанализировала Миро у себя в "Живом журнале".

И все же блогер убежден, что Оксане Самойловой нужно уходить, причем "резко, жестко, выставив подонка на бабки". "Оксане нужно подобрать сопли и найти хорошего, зубастого адвоката, который обдерет Джигана, как липку, а самой заняться детьми, а не нытьем", – заключила Лена Миро.