Напичкали наркотиками в США: оскандалившегося Джигана призвали пройти курс лечения в России

Пользователи рунета бурно обсуждают неадекватное поведение рэпера Джигана, некогда примерного семьянина и отца четверых детей. На видео, выложенном в собственном инстаграме, Джиган матерился, хвастался дорогими вещами и определенно находился в измененном состоянии сознания. Вскоре в прессу поступила информация о том, что будучи в наркотическом штопоре, рэпер избил жену Оксану Самойлову. Теперь женщина, буквально в феврале родившая четвертого ребенка, подает на развод и планирует лишить супруга родительских прав на детей.
Джиган провел некоторое время в "рехабе", в сотне километров от Майями, откуда слал извинения и признания жене в любви. Фанаты предположили что он прошел там курс детокса от запрещенных веществ.
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Маршака Дмитрий Мовчан прокомментировал инцидент с Джиганом. "На протяжении многих
лет пара Джиган-Самойлова старательно создавали в СМИ и соцсетях миф об идеальной
семье. Скандальное видео рэпера в одночасье разбила этот красивый миф вдребезги
и, я надеюсь, не разобьет звездную семью. То, как ведет себя Джиган, матерится в
присутствии детей, вспоминает бывших соупотребителей, говорит о том, что у него
серьезные проблемы. И с наркотиками, и с алкоголем. Причем, начались они, вероятно,
давно, то есть речь идет о длительном употреблении. Я не уверен, что Джигану помогут
в американской клинике. Методы лечения там основаны на заместительной терапии (например,
когда героин заменяют метадоном, который, по сути, тот же наркотик), транквилизаторах
и антидепрессантах. Это дает иллюзию излечения, но не решает проблему. Очень скоро
человек снова начинает употреблять. Я бы рекомендовал Джигану пройти курс лечения
в России", – сказал он.
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