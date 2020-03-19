Напичкали наркотиками в США: оскандалившегося Джигана призвали пройти курс лечения в России

Скандал с рэпером Джиганом шокировал общественность. Примерный семьянин и приверженец здорового образа жизни оказался склонным к употреблению наркотиков. Что на самом деле творится в жизни звезды, высказался эксперт.

Пользователи рунета бурно обсуждают неадекватное поведение рэпера Джигана, некогда примерного семьянина и отца четверых детей. На видео, выложенном в собственном инстаграме, Джиган матерился, хвастался дорогими вещами и определенно находился в измененном состоянии сознания. Вскоре в прессу поступила информация о том, что будучи в наркотическом штопоре, рэпер избил жену Оксану Самойлову. Теперь женщина, буквально в феврале родившая четвертого ребенка, подает на развод и планирует лишить супруга родительских прав на детей.

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Джиган провел некоторое время в "рехабе", в сотне километров от Майями, откуда слал извинения и признания жене в любви. Фанаты предположили что он прошел там курс детокса от запрещенных веществ.

Заместитель главврача клиники Маршака Дмитрий Мовчан прокомментировал инцидент с Джиганом. "На протяжении многих лет пара Джиган-Самойлова старательно создавали в СМИ и соцсетях миф об идеальной семье. Скандальное видео рэпера в одночасье разбила этот красивый миф вдребезги и, я надеюсь, не разобьет звездную семью. То, как ведет себя Джиган, матерится в присутствии детей, вспоминает бывших соупотребителей, говорит о том, что у него серьезные проблемы. И с наркотиками, и с алкоголем. Причем, начались они, вероятно, давно, то есть речь идет о длительном употреблении. Я не уверен, что Джигану помогут в американской клинике. Методы лечения там основаны на заместительной терапии (например, когда героин заменяют метадоном, который, по сути, тот же наркотик), транквилизаторах и антидепрессантах. Это дает иллюзию излечения, но не решает проблему. Очень скоро человек снова начинает употреблять. Я бы рекомендовал Джигану пройти курс лечения в России", – сказал он.

