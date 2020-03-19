Новые откровения Оксаны Самойловой взбудоражили народ

18 марта исполнился месяц Давиду – сыну Джигана и Оксаны Самойловой. "Мы должны были быть максимально счастливыми, Но так случилось что это худший месяц в моей жизни (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась жена артиста.
По ее словам, стало рушиться все, что строилось на протяжении десяти лет. Самойлова объяснила, почему пропала из поля зрения фанатов: она не в состоянии постить безмятежные "Сторис", не желает "грузить" никого своими проблемами, но и делать вид, что ничего не случилось, тоже не намерена.
Оксана исключила вариант сниматься в ток-шоу (вероятно, такие предложения ей поступали), как это делают знаменитости, а еще дала понять, что не может покинуть дом. Это связано с коронавирусом и закрытием границ. Напомним, что Самойлова находится в Америке.
"Мы все еще не можем вылететь домой. я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", – поделилась переживаниями Оксана. Ее откровения нашли бурную поддержку со стороны поклонников и представителей отечественного шоу-бизнеса.
Модель Лена Перминова написала: "Сил тебе! Все наладится, я ни сколько в этом не сомневаюсь". Певица Саша Зверева отметилась весьма одухотворенным посланием: "Самое вкусное и душистое счастье на свете! Пусть фокус на 4-х волшебных звездочках перекроет хоть на половину пожар внутри. Тень всегда граничит со светом".
Интересно, что в "Инстаграм" Джиган показал, как погулял с сыном, как встретился с другом, как поел, как сходил в музей и на рыбалку. Складывается впечатление, словно ничего трагического, на что намекает его жена, не происходит.
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