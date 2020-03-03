Самые горячие участницы "Холостяка"

На ТНТ стартует седьмой сезон романтического шоу "Холостяк". На сей раз главным героем станет стоматолог Антон Криворотов.



Олеся Романо – модель из Лос-Анджелеса. Ранее она пыталась найти свою любовь, приняв участие в реалити-шоу "План Б", главными героями которого стали Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Участница шоу "Холостяк" признавалась, что встречалась с голливудским актером Расселом Кроу, но сохранить чувства не удалось.

Алина Чусь тоже попыталась второй раз обрести личное счастье. После неудачной любовной истории с Тимуром Батрутдиновым на шоу "Холостяк-3" девушка отнеслась к своему появлению на ТВ с юмором. В своем "Инстаграм" она написала, что у них, "хайпожорок", любительниц халявы и легкой наживы, есть добрая традиция раз в пять лет собираться и идти на "Холостяк".

Полина Гренц исполнила одну из главных ролей в сериале "Физрук". Правда, несколько лет назад звезда выглядела иначе. Ради роли будущей участнице "Холостяка" пришлось набрать несколько десятков лишних килограммов.

Елизавета Адаменко – известная модель. Участница "Холостяка" еще в 13 лет ради карьеры переехала в Сингапур, а через несколько лет начала встречаться с миллиардером Валентином Ивановым, который был старше ее почти на 40 лет. Влюбленные поженились, но пару лет назад развелись.

Милана Тюльпанова после трех лет брака с футболистом Александром Кержаковым объявила о разводе. У пары есть общий ребенок, с которым спортсмен якобы запретил жене видеться из-за проблем с наркотиками. Судя по всему, пагубные привычки участница "Холостяка" победила и готова строить новые отношения.

Барбара Соланс обещает стать одной из самых ярких участниц "Холостяка". Девушка выбрала карьеру модели. Как призналась в соцсети кубинка, из родной Гаваны она всегда мечтала переехать в более развитую страну. Однако на пути к лучшей жизни красотке пришлось не раз столкнуться с трудностями.

Еще одна участница "Холостяка" – Карина Фомбо. Девушка специалист диплом в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, но по профессии не проработала ни дня. Вместо этого ей интереснее заниматься психологией, петь и придумывать забавные ролики для своего микроблога.