Александра Кержакова обязали заплатить 5 миллионов по алиментам

37-летний футболист по уши погряз в судебных делах из-за невыплаты алиментов. Футболист уже много лет ведет судебные разбирательства с первой женой Марией Головой, которая воспитывает их общую наследницу.
Александр Кержаков должен был выплатить экс-супруге неустойку за неуплату алиментов в размере 1,2 миллиона рублей. Сегодня же стало известно, что суд постановил увеличил эту сумму до пяти миллионов. Изначально женщина просила взыскать с футболиста больше шести миллионов, сообщает РИА Новости.
Отметим, ранее за алименты с Александром Кержаковым судилась его вторая жена Милана Тюльпанова. В ответ футболист обвинил ее в употреблении наркотиков и асоциальном поведении.
Напомним, спортсмен пытался отобрать у Миланы сына Артемия, но проиграл суды. В настоящее время Александр Кержаков выплачивает на ребенка 40 тысяч рублей ежемесячно.
А вот в случае с еще одним сыном Игорем, рожденным от Екатерины Сафроновой, футболисту удалось забрать наследника к себе. Как писали "Дни.ру", из-за долгов Александр Кержаков не может выезжать за границу, и это негативно отразилось на его карьере.
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