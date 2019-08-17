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Шоу-бизнес

Собравшейся сбежать за границу с сыном Тюльпановой подрезали крылья

Милана Тюльпанова. Фото: www.globallookpress.com
Скандальный блогер Елена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" раскритиковала бывшую жену футболиста Александра Кержакова. Милана Тюльпанова намерена вывезти их общего ребенка за рубеж.
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Девушка недавно заявила, что ее сын Артемий хочет увидеть море. Миро заметила, что у России тоже есть выход к морю. В качестве примера она привела Крым. Блогер не понимает, почему Милана Тюльпанова не может свозить ребенка на полуостров.

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"В Крыму – полно моря… Тем более, что покойный сенатор Тюльпанов активно поддерживал присоединение Крыма к России, а сама Милана баллотируется в депутаты. Ну, раз хочешь в депутаты – так и отдыхай в Крыму, ближе к народу. Чем не море? Какие проблемы?" – подрезала крылья экс-супруге спортсмена Лена Миро. При этом она напомнила, что Милана Кержакова несколько лет назад сама наложила запрет через суд на вывоз ребенка за границу. Тогда Артемий жил с Александром Кержаковым.

Также блогер отметила, что у Миланы Тюльпановой "лихое прошлое". Судя по всему, она имела в виду лечение девушки в реабилитационных центрах. Миро добавила, что та ранее публично признавалась, что употребляет наркотики. Кроме того, она считает дочь сенатора "не привыкшей работать мажоркой".

Напомним, недавно Милана Тюльпанова оформила развод с Александром Кержаковым. Бракоразводный процесс длился почти год. Бывшие влюбленные делили маленького сына Артемия. В итоге суд принял решение оставить мальчика матери. Теперь футболист обязан платить алименты.

Как писали "Дни.ру", в суде огласили результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана Тюльпанова не употребляла запрещенные препараты. Заключения нескольких экспертиз органов опеки также оказались в ее пользу.

Автор: 17 августа 2019, 22:07
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